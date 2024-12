Bagnara, sabato l’antico canto dell’Akathistos alla Cittadella dell’Immacolata

StrettoWeb

Sabato sera, alle ore 22:00, alla Cittadella dell’Immacolata a Bagnara ci sarà la solenne Veglia di Preghiera in preparazione alla solennità mariana del giorno seguente. L’evento, profondamente spirituale, sarà arricchito dall’esecuzione dell’Akathistos, un inno antico di straordinaria bellezza proveniente dalla tradizione liturgica orientale. Questo canto, eseguito in piedi come segno di devozione alla Vergine Maria, rappresenta un momento di altissima intensità spirituale e teologica, capace di unire fedeli di diverse tradizioni cristiane.

La celebrazione vuole essere un ponte tra le ricchezze liturgiche dell’Oriente e dell’Occidente, in un’atmosfera di raccoglimento e fede condivisa. Il territorio della Cittadella dell’Immacolata non è casuale: questo luogo, situato in una regione che storicamente collega culture e spiritualità diverse, è simbolo di dialogo e apertura ecumenica.

La Veglia sarà anche un’occasione per rispondere al desiderio di unità della Chiesa, tanto caro a Papa Francesco. Attraverso iniziative come questa, la Cittadella promuove la comunione tra i fedeli, invitandoli a riscoprire il legame profondo che li unisce nella preghiera e nella venerazione della Madre di Dio.

La partecipazione attesa sarà numerosa, si attendono pellegrini provenienti da diverse località, in particolare dalla Calabria e dalla Sicilia. La Cittadella si conferma così un punto di riferimento per la fede e la spiritualità del territorio, richiamando settimanalmente centinaia di persone alla ricerca di momenti di formazione e preghiera autentica.

Le celebrazioni continueranno domenica 8 dicembre, giornata dedicata alla festa dell’Immacolata Concezione, titolare della Cittadella. Sono in programma tre Messe solenni, alle ore 8:30, 10:30 e 18:00, anticipate dai Vespri alle 17:00. Questo appuntamento rappresenta uno dei più importanti dell’anno liturgico per la comunità, un’occasione per meditare sulla figura di Maria come esempio di purezza e modello di fede.

La crescente affluenza testimonia il bisogno diffuso di luoghi in cui la spiritualità possa essere vissuta in modo autentico e condiviso. La Veglia di sabato offrirà un’opportunità unica per immergersi nella bellezza della preghiera e della tradizione liturgica, invitando tutti i fedeli a partecipare e a prepararsi con gioia a celebrare la solennità dell’Immacolata.

