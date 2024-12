Atalanta, una vittoria di… testa: Gasp suona la nona sinfonia, Milan KO e primo posto

StrettoWeb

La nona sinfonia. Nove vittorie di fila. Il Maestro Gasperini guida la banda Atalanta e, dopo il Napoli, e a una settimana dalla Roma, batte un’altra big, il Milan, KO per 2-1. Un successo, nell’anticipo della 15ª giornata di Serie A, e di fronte a un Gewiss Stadium pieno, che vale il primato, quantomeno provvisorio, in attesa delle gare del weekend.

La vittoria dei bergamaschi è… di testa, in tutti i sensi. Segna spesso, e tanto, di testa la squadra di Gasperini, che va avanti con De Ketelaere, l’ex che la sblocca subito ed esulta pure. Siamo al 10° minuto. Ne passano altri 10, di minuti, e il Milan trova il pari in contropiede. Theo per Leao nella più classica delle accelerazioni sulla fascia sinistra, poi palla dentro per Morata che tutto solo la mette per l’1-1. La ripresa è intensità, ma anche equilibrio. Fino a… lui, quello di sempre, l’uomo dai gol pesanti: Lookman. Come segna? Di testa. Corner, spizzata, l’attaccante è a un passo dalla porta e deve solo spingerla. E’ 2-1, esplode lo stadio. Siamo nel finale, con il solo recupero da giocare. Cinque i minuti, ma succede poco. Alla fine è triplice fischio. E l’Atalanta sogna.

Risultati 15ª Giornata Serie A

Venerdì 6 dicembre

Ore 18:30

Inter-Parma 3-1

Ore 20:45

Atalanta-Milan 2-1

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Genoa-Torino

Ore 18:00

Juventus-Bologna

Ore 20:45

Roma-Lecce

Domenica 8 dicembre

Ore 12:30

Fiorentina-Cagliari

Ore 15:00

Verona-Empoli

Ore 18:00

Venezia-Como

Ore 20:45

Napoli-Lazio

Lunedì 9 dicembre

Ore 20:45

Monza-Udinese

Classifica Serie A

Atalanta 34 Napoli 32 Inter 31* Fiorentina 28* Lazio 28 Juventus 26 Milan 22* Bologna 21* Udinese 17 Empoli 16 Torino 15 Parma 15 Cagliari 14 Genoa 14 Roma 13 Lecce 12 Verona 12 Como 11 Monza 10 Venezia 8

* Una partita da recuperare

Programma 16ª Giornata Serie A

Venerdì 13 dicembre

Ore 20:45

Empoli-Torino

Sabato 14 dicembre

Ore 15:00

Cagliari-Atalanta

Ore 18:00

Udinese-Napoli

Ore 20:45

Juventus-Venezia

Domenica 15 dicembre

Ore 12:30

Lecce-Monza

Ore 15:00

Bologna-Fiorentina

Parma-Verona

Ore 18:00

Como-Roma

Ore 20:45

Milan-Genoa

Lunedì 16 dicembre

Ore 20:45

Lazio-Inter

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.