Arpacal, raggiunta l’intesa sulla contrattazione integrativa per il 2023-2024. Cisl FP: “importante risultato”

“Raggiunta l’intesa sulla contrattazione integrativa per l’annualità 2023-2024 in Arpacal, L’accordo segna un passo in avanti per tutto il personale che potrà ottenere l’attribuzione dei nuovi differenziali economici, con gli arretrati già dal corrente anno, consolidando una cultura di confronto sistematico con la Parte Pubblica, portando per la prima volta dalla sua istituzione, l’Agenzia ad avere la contrattazione in corso d’anno”. Comincia così la nota della Segretaria con delega Alessandra Ripepe.

“Giunta dopo una lunga trattativa e frutto di un impegno costante negli anni della CISL FP Calabria, il contratto tanto atteso, prevede anche il finanziamento degli Incarichi di funzioni (ex p.o.) sospesi da oltre 10 anni. Il tutto si aggiunge al risultato già conseguito negli scorsi mesi, del riconoscimento dell’indennità di trasporto strumentazione e la liquidazione di spettanze pregresse, segnando un passo decisivo nelle relazioni sindacali e nella prospettiva di crescita condivisa con il Management che ha saputo supportare le istanze dei lavoratori con i dovuti riconoscimenti. Il prossimo importantissimo obiettivo per la Cisl FP è di avviare le procedure di verticalizzazione sfruttando la finestra di apertura del contratto nazionale di comparto”.

“L’appello alla Regione Calabria è quello di investire maggiormente nelle professionalità presenti in Arpacal, aumentando le risorse economiche da destinare alla stessa e dando una guida al vertice stabile, non essendo più concepibili questi continui commissariamenti di un Ente che oggi è sano e ha necessità di strutturarsi definitivamente in modo da poter programmare e pianificare al meglio le proprie attività, in linea con il fondamentale apporto e rilevanza strategica per tutta la Regione”, si legge ancora.

“La stipula, interviene proprio all’indomani dell’elezione della nuova Segreteria Aziendale Cisl FP in Arpacal, composta dai Dirigenti sindacali Alberto Belvedere, Emilio Pellicori e Antonella De Rango, e di tutto il Direttivo aziendale che a breve si cimenterà nelle prossime competizioni elettorali per il rinnovo delle RSU, con il sostegno di tutta la Segreteria Regionale”, si chiude la nota.

