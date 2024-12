Allerta Meteo in Calabria, scuole chiuse in molti comuni: l’ELENCO aggiornato

StrettoWeb

A causa del maltempo che sta colpendo la Calabria, molte scuole della Regione, rimarranno chiuse. Alcuni sindaci, infatti, stanno predisponendo la chiusura in via precauzionale dei vari plessi alla luce dell’allerta meteo lanciato dalla Protezione Civile con “un’allarme arancione in alcune province“.

Ecco l’elenco completo in continuo aggiornamento:

Calabria

Lamezia

Gizzeria (Cz)

Falerna (Cz)

Nocera Terinese (Cz)

Curinga (Cz)

San Mango d’Aquino (Cz)

Conflenti (Cz)

Paola (Cs)

Grimaldi (Cs)

Acquappesa (Cs)

Belsito (Cs)

San Lucido (Cs)

Scalea (Cs)

Rogliano (Cs)

Guardia Piemontese (Cs)

Cetraro (Cs)

Praia a Mare (Cs)

Sant’Agata di Esaro (Cs)

Pizzo (VV)

