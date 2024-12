Al via i lavori della consulta studentesca provinciale di Messina

StrettoWeb

La Consulta provinciale degli studenti, anche per quest’anno, è arrivata al nastro di partenza, con le consultazioni elettorali svoltesi il 21 di novembre, per gli incarichi di Presidente e Vicepresidente di questo importante organo rappresentativo. E per Messina arriva una bella novità: Giacomo Lupò, allievo del Liceo “E. Ainis” di Messina, oltre ad essere stato individuato come Presidente della Consulta degli studenti della nostra provincia, sarà anche il Presidente per il Coordinamento regionale dei Presidenti delle consulte studentesche siciliane. Grande soddisfazione, unita, ovviamente, ad una responsabilità aggiuntiva.

Stamattina Giacomo, assieme al Vicepresidente, Davide Spinella del Liceo “Medi” di Barcellona, ha fatto il suo ingresso presso l’Ufficio di Ambito Territoriale, accolto dal Dirigente, prof. Leon Zingales, e dalle componenti dell’Ufficio dell’Autonomia scolastica, prof.sse Agata Tringali e Mariacristina Costanzo.

Durante l’incontro – avvenuto in un clima di serenità e massima collaborazione – i due ragazzi hanno esposto con entusiasmo le iniziative che la consulta intende intraprendere nel corso dell’anno scolastico 2024/25; inoltre, sono ostati offerti loro spunti di riflessione, da condividere con la comunità degli studenti e con i Dirigenti scolastici di Messina e provincia. Non resta che augurare buon lavoro ai neoeletti, con l’auspicio che, con il supporto dell’Ambito territoriale di Messina, portino avanti progetti ed iniziative a sostegno della popolazione studentesca da loro rappresentata.

