Acireale, chi è Mauro Chianese? L’identikit del nuovo allenatore

L’Acireale ha un nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di mister Massimo Epifani, rassegnate qualche giorno fa, il club siciliano ha sondato il terreno alla ricerca di un sostituto che potesse provare a risollevare le sorti del club relegato al 17° posto in classifica dopo 14 giornate. L’arduo compito spetterà a Mauro Chianese.

La nota dell’Acireale

“Mauro Chianese, classe 1973, originario di Salerno, è la nuova guida tecnica dell’Acireale. Allenatore con Licenza A UEFA, che ha lavorato a stretto giro con numerosi settori giovanili per dodici anni, ha iniziato la carriera in panchina con la Cavese, nel 2008, restandovi fino al 2010; passa poi al Settore giovanile della Salernitana, per poi approdare in quello della Nocerina, del Lecce, di nuovo della Salernitana e del Napoli, a contatto con le giovani promesse azzurre.

Nella stagione 2015/2016 ha preso il via la carriera da allenatore in prima squadra, con l’Aversa Normanna, per poi proseguire al Portici (dove nella stagione 2018-2019, raggiunge i playoff), al Savoia, al Brindisi e al Chieti (esperienza, quest’ultima, che chiude all’indomani del successo per 3-0 sul Matese). Appena arrivato in città, dirigerà la squadra a partire dal prossimo allenamento“, si legge nella nota trasmessa a mezzo social dal club.

