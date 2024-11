Il voto rinviato su Fitto al PE fa arrabbiare anche Reggio Calabria: “ostaggio di PD e Schlein”

StrettoWeb

La questione Raffaele Fitto, con il suo voto rinviato al Parlamento Europeo, ha infiammato la consueta lotta tra Destra e Sinistra. Tra ieri e oggi non sono mancate le frecciate del Premier Giorgia Meloni, che in un post ha scritto: “Signore e signori, ecco a voi la posizione del gruppo dei socialisti europei, nel quale la delegazione più numerosa è quella del Pd di Elly Schlein: a Raffaele Fitto, commissario italiano, va tolta la vicepresidenza della Commissione che la Presidente von der Leyen ha deciso di affidare. L’Italia, secondo loro, non merita di avere una vicepresidenza della Commissione. Questi sono i vostri rappresentanti di sinistra“.

Critiche all’opposta fazione politica sono arrivate anche da Denis Nesci, esponente reggino di Fratelli d’Italia nonché coordinatore Ecr in commissione Regi. Anche lui si è scagliato contro PD e Schlein: “fa piacere che la segretaria del partito democratico parli di difesa della sovranità, ma sarebbe auspicabile che la segretaria del Pd si pronunciasse sulla sua azione di sabotaggio nei confronti della Vice presidenza esecutiva della Commissione europea per il nostro paese”.

“L’Italia è uno dei paesi fondatori dell’Unione Europea e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lavorato per far rispettare questo principio. Purtroppo conclude il mero gioco politico del Pd e dei socialisti in Europa hanno fatto sì che la nuova Commissione europea sia ferma ad un palo mentre i colossi americani e cinesi proseguono verso la strada dello sviluppo e della crescita”.

