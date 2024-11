Volotea, nuovi voli internazionali da Palermo nell’estate 2025 | DETTAGLI

“Palermo rappresenta una città molto importante per i nostri obiettivi di crescita: qui abbiamo aperto la nostra seconda base operativa italiana nel marzo 2013 e da allora abbiamo sempre confermato il nostro impegno a livello locale. Ad oggi possiamo dire di aver trasportato complessivamente a Palermo oltre 5,2 milioni di passeggeri e ovviamente non vogliamo fermarci qui – commenta Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Le due nuove destinazioni internazionali per il prossimo anno ci permetteranno di favorire nuovi flussi turistici tra la Sicilia e il resto di Europa, per un totale di 20 collegamenti operati per il 2025, consolidando ulteriormente la nostra presenza sul territorio e supportando al contempo il turismo e lo sviluppo economico locale”.