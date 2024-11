Volley, la Domotek Reggio Calabria a Castellana Grotte: presentazione del match e dove seguirlo

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria è in viaggio verso la Puglia per affrontare la Bcc Tecbus Castellana Grotte nell’anticipo dell’ottava giornata del Girone Blu del campionato nazionale serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile. La sfida si giocherà sabato 30 novembre 2024 alle ore 18 al Pala Grotte. Gli amaranto, reduci dal netto successo per 3-0 ottenuto al Palacalafiore contro Sabaudia, cercheranno di confermare il buon momento contro i pugliesi, che arrivano alla sfida dopo il k.o. interno contro Napoli, aggravato dall’infortunio occorso al Capitano Luciano Zornetta.

L’ex dell’incontro è Saverio De Santis, libero degli amaranto, che ha giocato per quattro anni (dal 2019 al 2023) nella New Mater Volley. “Castellana è una squadra storica, che ha puntato su un progetto giovani – ha dichiarato De Santis -. Troveremo una squadra molto giovane, con qualche giocatore importante come Casaro e Marra. Sarà una bella partita”.

Info sul match

I pugliesi di Coach Barbone hanno 8 punti in classifica, mentre i ragazzi di mister Polimeni ne hanno 12 e sono attualmente terzi in classifica insieme a Gioia del Colle e Sabaudia. Dirigeranno l’incontro Enrico Autuori di Salerno e Davide Morgillo di Napoli. La diretta è prevista sul canale ufficiale di Lega Volley, a partire dalle ore 17.50, al seguente link: https://www.youtube.com/live/2gEEzK560SE?si=CCGAk8GRPiVYY6BI.

