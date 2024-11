Volley femminile, la Tonno Callipo vince il derby contro la Reghion

StrettoWeb

Parte col freno a mano tirato la Tonno Callipo, con Reggio Calabria che prende fiducia e approfitta per condurre nella parte iniziale della partita. Ma alla distanza, già nella seconda parte del primo set, viene fuori la bontà dell’organico giallorosso. Denise Vinci e compagne lasciano sfogare le reggine, salvo venire fuori quando c’è da chiudere set ed incontro. Sicuramente, lo ribadirà coach Boschini nell’intervista che segue, c’è da migliorare, ma cosa rimproverare ad una squadra che ottiene la terza vittoria di fila, rispettando in pieno i pronostici della vigilia?

Apprensione per l’uscita nella parte finale del terzo set (sul 23 11 Vibo) per il libero Quiligotti, che accusa un problema alla caviglia, sostituita per gli ultimi scampoli da Darretta. Per il resto capitan Vinci è la top scorer del match (con 12 punti), ma fanno bene anche Bellanca, Macedo anche loro in doppia cifra, oltre a Rizzo e Cammisa.

Primo set col brivido per la Tonno Callipo che non parte bene e Reggio ne approfitta sfruttando le sue attaccanti. Speranza, Avellini e Ianne trovano varchi nella difesa giallorossa e coach Boschini ècostretto a chiamare tempo, sotto 3-8. La Tonno Callipo però non si scompone: incassa la maggiore verve ospite e quando in attacco trova le giuste contromisure inizia la rimonta. Camiolo, tecnico ospite, sente presto il pericolo, in particolare dopo il parziale di 4-0 (9-13) della Tonno Callipo, che inizia a carburare con le attaccanti che, a turno, mettono palla a terra.

Da Denise a Bellanca, da Rizzo a Cammisa è un’altra Callipo rispetto all’inizio. Di fatto come un diesel vien fuori la Tonno Callipo. A completare il risveglio ecco salire in cattedra la centrale Macedo, che realizza ben 5 punti di cui due ace (21-20). Reggio di fatto si arrende sotto i colpo giallorossi che la chiudono con un’invasione ospite di Cuzzola ed il set-point conquistato dalla brava Rizzo.

Da qui in poi cambia la partita. La Tonno Callipo appare più sicura di sé, scacciando i fantasmi dell’inizio gara. Il secondo set si mette subito in discesa con la Tonno Callipo che si porta sul 5-0 costringendo la panchina ospite a chiamare subito il primo time out, ma senza risultati concreti. Anzi poco dopo, sul 9-2 per Vibo, coach Camiolo si ripete. Il clichè però non muta, la Tonno Callipo gestisce il cambio palla e non ha più problemi a portare in porto il secondo set (19-10 con un ace di Curti). Ed allungando con Cammisa e la sempre chirurgica Denise Vinci (suo il punto finale) ad attaccare con convinzione, rendendo vano ogni tentativo delle reggine, che ci provano soprattutto con Speranza ma senza esito. Così Vibo chiude 25-16 e si porta avanti 2-0.

Il terzo set dopo la prima fase in equilibrio (3-3) è un fuoco di paglia per Reggio poiché Vibo riprende a macinare gioco e punti. Curti varia bene il gioco, e su una pipe (8-4) di Cammisa su alzata di Quiligotti (prestazione di grande livello del libero giallorosso) ecco il secondo time out di Reggio. Non c’è la reazione di Reggio però, Vibo continua a giocare bene ed a concretizzare con la sua maggiore classe e spessore tecnico. Pure Curti realizza di seconda (11-7) e le ospiti non si ritrovano più. Vibo deve soltanto gestire fino alla fine senza problemi. Il gap assume proporzioni vistose a favore di Vibo, +10 (19-9) con un ace di Cammisa, e 25-12 finale con una fast della solita Rizzo.

Le parole di coach Boschini

Soddisfatto a metà coach Boschini, che evidenzia qualche errore di troppo. Gli facciamo notare un altro inizio col ‘brivido’ dopo il match con Orlandina, nel senso che Reggio all’inizio ha preso fiducia ma dopo, inevitabilmente, è venuta fuori la maggiore forza di Vibo… “Sì, siamo forti e di questo siamo consapevoli, ciò però – sottolinea il tecnico giallorosso -, non ci deve fare rilassare. Perché la partita contro Reggio l’abbiamo giocata ad un ritmo che non è il nostro. Ovviamente c’è anche un pò di stanchezza perché gli allenamenti sono tanti ed intensi. Però questo non significa che poi in partita dobbiamo mollare. Anzi gli allenamenti servono per arrivare in partita belli carichi. Ed è quello che ho ripetuto alla squadra nei time out. Poi infatti quando noi abbiamo accelerato sono uscite le qualità. Certo ancora ci sono tante cose da sistemare, soprattutto a livello comunicativo in campo. Ma chiaramente c’è del lavoro da fare, e gradualmente speriamo di ottenere i risultati sperati“.

Dal secondo set si è rivista la Tonno Callipo che ha preso in mano le redini, c’è da essere soddisfatti… “Sì, ma ritengo che bisogna entrare in campo sempre con la attenzioni giuste. Poi ovviamente c’è anche l’avversario e quando, specie all’inizio, è fresco ci mette in difficoltà perché anche loro non sono qua a darcela vinta, anzi si giocano la partita com’è giusto che sia. Poi è chiaro che noi abbiamo tanta qualità, che ci permette di avere la giusta resistenza, fisica e mentale.

E ciò grazie agli allenamenti che facciamo da fine agosto, che ci permettono di restare sempre lucidi all’interno della partita. Però quello che non mi è piaciuto sono gli errori di attenzione, che non devono capitare: specie i palloni che arrivano in free ball non dobbiamo lasciarli cadere, bensì essere pronti a prenderci le nostre responsabilità ossia a fare punti”.

Il discorso si sposta sulle condizioni di Quiligotti… “A caldo non possiamo dire nulla, aspettiamo gli esami strumentali. Certo ha sentito dolore alla caviglia“. Settimana prossima si va a Catania… “Sì, è una gara sicuramente complicata perché è una squadra più organizzata di quelle incontrate finora. Con buone attaccanti, difendono molto bene, per cui sarà una battaglia più dura. Ora attendiamo di conoscere il responso su Quiligotti, poi da martedì si torna in campo concentrati su quello che sarà il nostro percorso. Ovviamente studieremo Catania e mettendo in pratica in allenamento quello che – conclude Boschini – vorremo fare diventare la nostra partita di sabato“.

Tabellino Tonno Callipo VV – Volley Reghion 3-0

(25-21, 25-16, 25-12)

TONNO CALLIPO: Curti 2, Bellanca 11, Macedo 11, Rizzo 8, D.Vinci 12, Cammisa 9, Quiligotti (L), Darretta (L2). Ne: M.Vinci, Salimbeni, Otta, Milazzo, Rustani. All. Boschini

VOLLEY REGHION: Surace 1, Speranza 10, Avellini 9, Ianne 3, Ponton (L), Bonsanti 2, Cuzzola 3, Sant’Ambrogio 1, Nava, De Lazzari, Catalano. All. Camiolo

Arbitro:

Note: durata set 27’, 23’, 24’. Vibo: ace 6, bs 9, muri 8, errori 20; Reggio C.: ace 2, bs 4, errori 22, muri 4.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.