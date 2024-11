Volley, la Domotek Reggio Calabria gioca d’anticipo: alle 16 al PalaCalafiore arriva Sabaudia

StrettoWeb

Settima giornata in programma. Alle ore 16, la Reggio Calabria sportiva è pronta per tifare per la Domotek Volley. Gli amaranto di mister Polimeni, dopo il primo “vero” passo falso della stagione, per la prima volta “a bocca asciutta” contro l’imbattuta capolista Romeo Sorrento, cercano l’immediato rilancio. Nel maxi impianto reggino arriva l’ottimo Vidya Viridex Sabaudia, società capace di battere l’ambizioso Gioia del Colle nell’ultimo turno giocato.

Squadra solida che, contro Gioia, ha messo in scena la quarta vittoria stagionale. 12 punti contro i nove degli amaranto che cercano l’aggancio provando a ripetere le bellissime prestazioni casalinghe offerte contro Lagonegro e Napoli. Samuel Onwuelo, nato a Lagos in Nigeria, ma di passaporto italiano, schiacciatore classe 1997, è l’uomo da tener maggiormente d’occhio in un team che ha svariati e forti pallavolisti in grado di fare la differenza.

Le parole della vigilia

L’analisi di mister Polimeni: “Sabaudia è una squadra con giocatori di esperienza nella categoria, a cui hanno aggiunto qualche giovane di belle speranze. Sono una squadra combattiva, con determinati fondamentali come punti di forza, tra cui anche l’entusiasmo di chi sta facendo bene”. Il libero Saverio De Santis: “Il Sabaudia è una squadra forte, con 12 punti in classifica conquistati sul campo. Sono un avversario ostico, con una buona difesa, due belle bande e un libero che difende tanto. Dovremo combattere e dare il 110% tutti”.

Dove guardare la partita

Il match tra Reggio Calabria e Vidya Viridex Sabaudia, che verrà diretto da Giovanni Giorgianni e Danilo Domenico De Sensi, verrà anche trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma YouTube della Lega Pallavolo Serie A

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.