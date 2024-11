Violenta aggressione del nigeriano clandestino, Milia: “è emergenza sicurezza, aumentare i controlli”

StrettoWeb

“L’episodio di violenza registratosi qualche giorno fa nei pressi del centro commerciale al Viale Calabria ai danni di un uomo che accompagnava una donna disabile ci impone una riflessione più ampia sugli interventi attuati a garanzia della sicurezza dei cittadini: è inaccettabile che un soggetto irregolare sul territorio nazionale, e con precedenti penali, girovaghi per la città, aggredendo i passanti. I reggini meritano una città più sicura”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia, a seguito della diffusione delle immagini dell’aggressione, da parte di un cittadino nigeriano, ai danni di un sessantenne rumeno e una donna polacca sulla sedia a rotelle, avvenuta in pieno giorno nei pressi del centro commerciale Le Ninfee.

“La città è scossa dalle immagini forti in cui appaiono gesti di estrema violenza da parte dell’aggressore che, dalle prime ricostruzioni, pare volesse allontanare le due vittime dalla postazione scelta per chiedere l’elemosina: un movente che aggrava ulteriormente il quadro di una situazione di evidente disagio vissuto dalle parti coinvolte e su cui è necessario intervenire prontamente” dichiara Milia.

“Nelle prossime ore chiederò un approfondimento ai servizi sociali in merito alle singole situazioni, sia dell’aggressore che delle due vittime, perché siano prontamente attivati tutti gli interventi di sostegno” prosegue Milia.

“Indispensabile, però, che non resti inascoltato il sentimento di indignazione dei cittadini, che oggi chiedono maggiore sicurezza e controlli capillari in città: l’ennesimo episodio di violenza riporta alla luce un problema sulla sicurezza che, da oggi, deve essere affrontato con decisione” conclude Milia.

