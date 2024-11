Viola-Matera, data e orario del match: si gioca in casa ma…

StrettoWeb

La Viola Reggio Calabria fa chiarezza su data e orario del match contro Matera. La gara sembrava posticipata a domenica, ore 18:00, al PalaGiovino di Catanzaro. Secondo quanto comunicato dalla Viola: “la Partita prevista come da calendario per il 23/11 ore 20.30 vs Ondatel Matera si disputerà sempre domani sabato 23 con orario da definire, al PalaCalafiore, a porte chiuse. Verrà trasmessa in diretta dalla nostra pagina fb in diretta condivisa grazie al media partner Reggioacanestro. Live anche sui Canali della Radio e TV Ufficiale Touring 104 e sul Digitale Terrestre 87″.

