Viola-Marigliano, la presentazione del match: inizia il girone di ritorno

Giro di boa. Dopo undici vittorie su undici partite, il record italiano nei raggruppamenti della categoria, la Redel Viola vuole continuare a convincere. Il team di Coach Giulio Cadeo, dovrà fare a meno per l’ultima volta dell’apporto dei propri tifosi, scontando l’ultima giornata di squalifica del campo.

Gara che si giocherà ancora a porte chiuse contro la Promobasket Marigliano. Avversario imprevedibile che, nella sfida di andata mise in difficoltà la capolista. 79 a 85 il finale della prima di campionato terminata a favore dei neroarancio che in quell’occasione mandarono in doppia cifra Simonetti, Ivanaj, Ani e Donati.

Quello di Coach Massaro è team temibile che può vantare sull’effervescenza del giovane Gonzalez, di Sakalas e Spera sotto canestro, Filipovic in guardia accanto all’atletico Ogiemwonyi. Marigliano ha otto punti in classifica è reduce dalla sconfitta subita in casa del Castanea ma durante il proprio cammino è riuscita anche a violare il parquet della quotata Siaz Piazza Armeriba.

StrettoWeb seguirà la gara con il proprio LIVE testuale dal PalaCalafiore. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pallacanestro Viola ed in condivisione sulla pagina del Media partner RAC con la telecronaca di Giovanni Mafrici.

La diretta sarà visibile in Tv sul canale 87 della televisione ufficiale VideoTouring. Arbitrano i signori Federico Macelli di Augusta e Luca Beccare di Messina.

