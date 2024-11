Viola-Angri, la presentazione del big match di domenica e dove vederlo

StrettoWeb

Prima contro seconda: grande appuntamento al PalaCalafiore per la Redel Reggio Calabria. L’attesa è finita. Domenica 3 novembre alle ore 18 i sogni neroarancio continuano. Si gioca un autentico “Big Match” di questa prima parte di stagione.

I cestisti di coach Cadeo affrontano la Pallacanestro Angri, team che insegue in classifica la Redel con una sola sconfitta nel bagaglio. Percorso netto, invece, per Capitan Fernandez e soci: sei su sei e morale a mille dopo la vittoria ottenuta in casa di Piazza Armerina nel turno scorso.

I reggini sono, insieme al Pordenone, l’unica squadra ancora imbattuta in tutta Italia in questa categoria. Angri invece, può essere considerata l’autentica rivelazione del campionato. Il team campano è stato già avversario della Viola nella passata stagione durante l’avvincente fase del Play-In-Gold.

Dopo aver rivoluzionato il roster, il confermatissimo Coach Francesco Chiavazzo ha trovato uomini e mezzi per decollare, perdendo solo una sfida sul campo del Rende.

La prossima avversaria della Redel, punta forte sul top scorer del campionato, l’ex Fiumicino Mathias Martinez, atleta che sta strabiliando con più di 26 punti di media. I campani sono reduci da una bella vittoria ottenuta in casa contro il combattivo Castanea: attenti alla sostanza di Milojevic sotto canestro. Ehnie è l’ala forte, esperta e duttile, Valle, ex Catania e Bonari, giocatori con voglia e capacità, Granata e Borciu punti cardine di un roster tutto da scoprire.

Arbitrano i signori Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi(Rg) e Luca Beccore di Messina.

Dove seguire Viola-Angri

StrettoWeb seguirà LIVE Viola-Angri in diretta dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match. La gara sarà trasmessa in diretta Streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pallacanestro Viola ed in condivisione sulla pagina del Media partner Rac, Reggioacanestro, le notizie sul Basket Calabrese, con telecronaca di Giovanni Mafrici. La diretta sarà visibile in Tv sul canale 87 della televisione ufficiale Videotouring e sul canale YouTube del club.

