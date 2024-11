Rifiuti a Villa San Giovanni, l’annuncio del Comune: “parte ufficialmente il servizio di pulizia e raccolta”

StrettoWeb

“Partirà l’1 dicembre il nuovo servizio di pulizia, igiene ambientale, raccolta per la città di Villa san Giovanni: anche in questo abbiamo battuto ogni record dando alla città finalmente quel progetto all’altezza delle sue aspettative e delle sue dimensioni, ma in prima delle richieste dei suoi cittadini”. Così l’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni annuncia la novità sul fronte rifiuti. “Il primo periodo sarà un transitorio: il nuovo progetto, infatti, prevede cambiamenti radicali sia per la pulizia e per il decoro urbano, sia per la raccolta differenziata e per l’apertura (a breve) anche dell’isola ecologica. Durante questo primo mese la nuova società, Ecologia Oggi, dovrà effettuare tutti i passaggi di consegne e prendere ‘cognizione’ del territorio di Villa san Giovanni”.

“Ciascuno di noi amministratori, ovviamente, ha già dato massima disponibilità ad aiutare in questa fase di transizione: l’ufficio tecnico, la società, il dec della nuova gara sono già tutti al lavoro impegnati h24 a dare alla nostra comunità quelle risposte impellenti che abbiamo recepito e tradotto in un nuovo progetto per Villa san Giovanni. Migliorare e rafforzare i servizi, utilizzare mezzi nuovi e funzionali che permettano la pulizia ed il decoro cittadino, assieme a nuove regole che mano a mano presenteremo alla comunità e di cui chiederemo condivisione e rispetto, sono i veri ingredienti che ci permetteranno di avere la città che abbiamo desiderato”, si legge ancora.

“Gran parte del lavoro lo faranno i lavoratori ai quali, noi, abbiamo pensato già in fase di redazione del progetto: l’abbiamo fatto condividendo con tutte le sigle sindacali (che lo hanno accordato) i nuovi contratti per i lavoratori dell’appalto di Villa san Giovanni, che saranno contrattualizzati da ecologia oggi con il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro e con il full time sull’appalto di villa San Giovanni. Si apre chiaramente dall’1 dicembre una pagina nuova: la nostra certezza è che questo progetto sia stato costruito sulle necessità cittadine; il nostro augurio è che ciascun Villese possa collaborare perché le sfide del prossimo futuro siano raggiunte insieme. Vogliamo una città pulita, bella, gentile e anche all’apparenza: per fare questo servono scelte amministrative importanti ma serve ancor di più quel senso civico connaturato in ciascuno di noi”.

L’appello alla cittadinanza

“Ci rivolgeremo a tutti; arriveremo in ciascuna famiglia con la consegna dei nuovi mastelli per la raccolta dei rifiuti e a ciascuno spiegheremo quali sono i nuovi indirizzi nella raccolta. Ci saranno calendari separati per attività commerciali ed utenze domestiche per garantire un servizio moderno ed adeguato. Tanto ci aspettiamo non dalla società che si è aggiudicata l’appalto e che è tenuta contrattualmente a rispettarne il capitolato, ma dal progetto che con cura l’assessore al ramo Ruggero Marra, il responsabile dell’ufficio tecnico qualità urbana e igiene ambientale Salvatore Foti, l’intera maggioranza che guida la città ha messo in piedi e già discusso con la comunità per garantirne il buon esito. Ci potrà essere un iniziale disagio ma siamo certi che la qualità del servizio reso sarà di gran lunga superiore a quello cui siamo abituati”.

