Villa San Giovanni, “Città in Movimento”: “sì al riordino del settore della Polizia Locale”

“Città in Movimento” di Villa San Giovanni saluta “con estrema soddisfazione la scelta dell’Amministrazione Comunale di intervenire finalmente sul settore della Polizia Locale, la cui delega politica è direttamente nelle mani del Sindaco, con un primo riordino della struttura organizzativa. Un settore che la Città aspetta da tempo venga riportato all’efficienza, in un ambito delicato, quale quello della viabilità, per il quale la posizione strategica della nostra città ha sicuramente un’incidenza particolare con le implicazioni legate al traffico da e per la Sicilia che inevitabilmente creano disagi ai residenti. Dall’inquinamento, ai parcheggi selvaggi, al caos giornaliero, non passa giorno in cui la stragrande maggioranza dei cittadini invoca una maggiore presenza delle autorità preposte per mettere ordine ad una situazione che ormai è divenuta ingestibile”.

“Non vogliamo crocifiggere il vertice del settore”

“Certamente, come movimento politico che ha ispirato la lista dell’attuale Maggioranza consiliare, non siamo qui a crocifiggere né il vertice del settore, oggi attenzionato dai primi provvedimenti amministrativi, né tutte le altre professionalità di cui si compone, tutto personale di elevata formazione ed esperienza, né tantomeno pensiamo che il semplice riordino della struttura organizzativa basti a trovare tutte le soluzioni a tale atavico problema. Ad esempio, siamo convinti che bisognerebbe affiancare a tali provvedimenti un nuovo Piano Urbano del Traffico, sul quale peraltro questa Amministrazione sta lavorando, per mettere regole precise e chiare che ristabiliscano ordine in una città che spesso sembra una giungla”, spiega la nota.

“Abbondante spazio nel programma elettorale”

Nel programma elettorale della lista “Città in Movimento” queste “tematiche hanno trovato abbondante spazio con tante proposte utili ad uscire da questo pantano, comprese quelle a cui si sta lavorando: una nuova direzione, altro personale, un nuovo PUT e quanto ancora sarà necessario. Lontani dal voler entrare in una dinamica interna all’Ente che coinvolge diritti sindacali, funzioni professionali, delicate questioni giuridico-amministrative, che per rispetto anche delle persone coinvolte tutti dovremmo lasciare ai soggetti deputati a gestirle. Ciò che qui rileva e che sentiamo il bisogno però di segnalare alla Città, dai semplici cittadini alle forze politiche e sociali, è che una Maggioranza politica che ha vinto le elezioni sul mandato preciso di cambiare lo stato delle cose ereditate, esprime oggi la volontà di intervenire in uno dei temi tra i più avvertiti dai cittadini di Villa San Giovanni: viabilità, parcheggi, traffico, e questo è non solo nel suo diritto, ma anche nel suo dovere di farlo”.

“Assumersi la responsabilità di una scelta difficile fa onore all’attuale Amministrazione e significa non voler lasciare ancora la polvere sotto il tappeto, ma provare a risolvere i problemi rispettando l’impegno preso con i propri elettori. E pazienza se gli esperti di benaltrismo, se i portatori sani di ditino alzato, si troveranno a dissentire anche sul diritto di chi governa di governare, inalberando di fatto la bandiera della conservazione dello stato di fatto, prima tanto criticato, sul presupposto che le scelte siano valide solo e soltanto quando sono a se stessi riconducibili”, conclude la nota.

