Villa San Giovanni: assolto l’ex sindaco Messina, la soddisfazione del circolo di Fdi

“Il circolo di FdI di Villa San Giovanni esprime piena soddisfazione per l’assoluzione con formula piena dell’ex sindaco Antonio Messina. Affermare “giustizia è fatta” è dire poco. Come Fratelli d’Italia, riteniamo che, una persona stimata venga messa alla gogna mediatica sia a livello amministrativo, che molto di più a livello personale e familiare non sia per come emerso dalla sentenza, accettabile. Tutto ciò, ci fa riflettere sul modo di operare nel merito delle libertà individuali e ci trova pienamente d’accordo sulla linea adottata dal Governo riguardo la riforma della Giustizia“. E’ quanto ha affermato la responsabile del dipartimento enti locali di FdI di Villa San Giovanni, Prof.ssa Mariella Idotta.

“Il percorso giudiziario di Antonio Messina, durato ben otto anni, è stato lungo e travagliato con accuse pesanti che solo la perseveranza e la fiducia nella giustizia gli hanno permesso di arrivare alla giusta conclusione. L’affetto e l’amore dei suoi familiari è stato un faro luminoso che gli ha permesso di non arretrare di fronte ad un ostacolo così insidioso. Va dato atto, pubblicamente, che Antonio Messina ha scelto di rispondere in prima persona alle accuse addebitategli, dimettendosi nell’immediato dalla carica di sindaco, per non inficiare l’azione amministrativa della città di Villa San Giovanni. (scelte non comuni). Il tempo come emerso restituisce le verità”, conclude la nota.

