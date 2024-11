Villa San Giovanni, ditta E-Koru: “accordo raggiunto sul pagamento degli stipendi dei lavoratori”

StrettoWeb

“Si è tenuto ieri, presso il Comune di Villa San Giovanni, un importante incontro per i lavoratori della ditta E-Koru, che da mesi subiscono il mancato pagamento degli stipendi. USB ha ribadito con forza la richiesta di intervento sostitutivo dell’Ente, già avanzata a seguito dell’incontro in Prefettura lo scorso 14 ottobre. Tale richiesta si è resa necessaria dopo che la ditta E-Koru non ha garantito il pagamento delle spettanze, neppure a seguito del saldo di ulteriori fatture”. Così in una nota il Sindacato USB, in merito all’accordo sul pagamento degli stipendi dei lavoratori E-Koru.

“In risposta alle nostre istanze, il Comune ha ufficialmente accettato di attivare il meccanismo di pagamento diretto ai lavoratori, richiedendo la trasmissione immediata delle buste paga per procedere con il versamento delle spettanze dovute. Questo passaggio è fondamentale, e confidiamo che la ditta E-Koru vi provveda quanto prima, consentendo al Comune di completare la procedura e di sostenere i lavoratori che, nonostante tutto, hanno continuato a prestare regolarmente servizio”.

“Con l’attivazione dei poteri sostitutivi, inoltre, il Comune ha temporaneamente sospeso i pagamenti contrattuali alla ditta. USB considera pertanto del tutto ingiustificato ogni ulteriore ritardo da parte dell’azienda, che non ha più motivo di ostacolare il riconoscimento dei diritti salariali dei lavoratori. Rimaniamo vigili e pronti a intervenire in ogni sede finché i lavoratori non avranno ottenuto le retribuzioni dovute. Riteniamo che l’accordo di ieri rappresenti un risultato importante nella lotta per il rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.