Vibonese-Reggina, prevendita attiva: dove acquistare i biglietti

“Prevendita attiva! Per i tifosi locali sarà possibile acquistare i biglietti presso la segreteria dello stadio (dalle ore 10 alle 15) oltre che domenica, prima del match, al botteghino dello stadio (dalle ore 10). Per il settore ospiti è possibile effettuare l’acquisto a Reggio Calabria presso “Bcenters Srls” in via Sbarre Centrali 260/B e online sulla piattaforma “Go2”.

Così in una nota la Vibonese informa l’apertura della prevendita per il match di domenica contro la Reggina, gara di cartello del turno del girone I di Serie D. La squadra di Caffo viene da una sosta forzata per via della gara non giocata ad Acireale, quella amaranto invece dal pari interno contro il Sambiase, il secondo di fila dopo quello di Agrigento.

