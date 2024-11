Vibonese-Reggina, i convocati di Trocini: fuori due titolari

StrettoWeb

Prima nuova lista dei convocati per Bruno Trocini, subentrato a Pergolizzi in settimana. L’allenatore amaranto, tornato dopo qualche mese, è subito impegnato in un match non semplice, in casa della capolista Vibonese. Non ha convocato, oltre all’infortunato Lazar e allo squalificato Forciniti, i “soliti” Ingegneri e Rosseti, già fuori col precedente tecnico, ma anche Mariano, Ba, Dall’Oglio.

Ecco la lista ufficiale diramata dal club:

Portieri : Katsaros, Martinez.

: Katsaros, Martinez. Difensori : Adejo, Aluisi, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Malara, Vesprini.

: Adejo, Aluisi, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Malara, Vesprini. Centrocampisti : Barillà, Laaribi, Ndoye, Porcino, Salandria, Urso .

: Barillà, Laaribi, Ndoye, Porcino, Salandria, Urso . Attaccanti: Barranco, Curiale, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus.

