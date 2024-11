Val Gallico: l’ex Catanzaro Corapi è il nuovo allenatore

StrettoWeb

“L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Francesco Corapi. Allenatore giovane ed emergente, classe 1985, lo scorso anno ha sfiorato l’accesso ai play-off con gli Allevi della Vigor Catanzaro, dopo essersi ritirato dal calcio giocato che lo ha visto protagonista tra i professionisti”. Così in una nota il club reggino annuncia il nuovo allenatore, l’ex calciatore del Catanzaro Corapi.

“Tanta Serie C e Serie B con le maglie della “sua” Catanzaro, Parma (fin dalla D) e Trapani; nella sua carriera da giocatore anche L’Aquila, Vibonese, Nocerina ed ancora Gela, Lamezia e Siracusa. Insieme a lui ci sarà anche il collaboratore Pietro Zangari (in foto alla destra di Corapi). Corapi dirigerà l’allenamento di domani e sabato guiderà la squadra in panchina contro il Capo Vaticano. Benvenuto mister!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.