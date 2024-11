Vaccini Covid, sindacati di Polizia chiedono di riaprire le indagini sull’ex ministro Roberto Speranza

StrettoWeb

I sindacati di Polizia OSA ITALIA – OSA POLIZIA- COMITATO ASCOLTAMI – SINDACATO SFD – B.L.GRANATO hanno richiesto al Tribunale per i Ministri di Roma la riapertura delle indagini del procedimento penale a carico dell’ ex Ministro della salute Roberto Speranza per i gravi reati di omicidio, di falso e di commercio e somministrazione alla popolazione di farmaci imperfetti e pericolosi per la salute umana.

“L’archiviazione dell’ex Ministro è intollerabile, soprattutto alla luce delle specifiche evidenze emerse nelle Corti italiane che dimostrano la gravità degli errori di fatto, di diritto e scientifici commessi dal Tribunale dei Ministri nel motivare una chiusura che costituisce un affronto ai defunti, alla salute compromessa dei cittadini, alla verità e alla giustizia” affermano i sindacati.

Perciò OSA italia, Osa Polizia, SFD, il Comitato Ascoltami e Bianca Laura Granato hanno sentito il dovere di chiedere la “riapertura delle indagini, ribadendo il proprio impegno a denunciare ogni forma di abuso, omertà e inganno commesso durante l’emergenza sanitaria da qualsiasi Autorità politica, governativa o amministrativa senza badare alla compiacenza al potere o ad interessi di parte”.

“La missione non si ferma finché non saranno accertate tutte le responsabilità, come quella dell’ex direttore generale di AIFA Nicola Magrini che, ad oggi, è ancora indagato: nessuna archiviazione per lui. Si ringraziano gli Avvocati Angelo Di Lorenzo e Antonietta Veneziano, e tutto il gruppo di Avvocati Liberi, per il loro lavoro e la loro preziosa assistenza. Il vento sta cambiando e la rotta è tracciata”.

