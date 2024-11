Vaccini Covid ed effetti avversi: “a che punto sono le ricerche? Esiste una cura?”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, con un nuovo intervento su La Verità e nel programma Diritti Civili, in onda su RtcTelecalabria, ogni mercoledì e venerdì alle ore 20, chiede al ministro della Salute, Orazio Schillaci, e alla Commissione di studio sugli effetti avversi di “far conoscere quali risultati hanno, al momento, prodotto gli studi e le ricerche avviate da qualche mese in Italia e già da diverso tempo in Germania e in altri Paesi e se esistono e sono state fornite, ad oggi, da parte delle autorità sanitarie di qualche Nazione, le prime indicazioni e terapie mirate per le persone danneggiate dal siero anti Covid”.

“La vera, drammatica emergenza continua, purtroppo, ad essere quella legata alle morti improvvise e alle malattie strane e fulminee, di persone sane di ogni età, in particolare ragazzi, giovani e under 50-60. Per questo da 2 anni e mezzo, dal marzo 2022, abbiamo, insieme a La Verità, il grande giornale di Belpietro e De’ Manzoni, iniziato a chiedere una task force sugli effetti avversi. Siamo riusciti, grazie soprattutto alla nostra ininterrotta campagna (di cui più volte si è occupata anche questa testata StrettoWeb) e al contributo di pochi altri, ad iniziare dalle Associazioni dei danneggiati, a ottenere, nei mesi scorsi, l’istituzione, presso il ministero della Salute, della Commissione di studio sugli effetti avversi”.

“Si tratta di una prima, importante conquista civile che dovrà ora dare quelle risposte e quelle indicazioni terapeutiche e preventive alle migliaia di persone colpite dai gravi effetti collaterali della puntura anti Covid. Ed è a questa Commissione, che anche se non ufficialmente costituita, è comunque già da alcuni mesi operativa, in modo autonomo, con un tavolo tecnico al ministero, e allo stesso Schillaci che oggi chiediamo di dare, anche con riferimento ai primi risultati ottenuti in Italia da questo nuovo organismo, quelle informazioni utili a tutte le persone che hanno avuto gravi danni dopo l’iniezione”.

“Quello che adesso è assolutamente necessario e urgente è andare a fondo di questo fenomeno degli effetti avversi, investendo ogni risorsa umana, professionale e finanziaria, per scoprire le cause e poter cosi indicare delle cure adeguate alle tante persone che sono rimaste gravemente danneggiate dopo la puntura anti Covid e sono state, purtroppo, abbandonate dai precedenti governi Conte e Draghi e dall’ex ministro della Salute, Speranza, che non li hanno mai voluti neppure semplicemente ascoltare e incontrare, lasciandoli da soli ad affrontare il loro doloroso calvario”.

