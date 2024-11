Corigliano – Rossano festeggia i 100 anni di nonna Serafina

StrettoWeb

Oggi a Corigliano-Rossano è un giorno speciale: la signora Serafina Tagliaferri ha tagliato il traguardo dei 100 anni. La neo-centenaria ha voluto festeggiare il suo compleanno anche presso l’ufficio postale di piazza Steri, dove ha ricevuto, dal direttore di filiale di Castrovillari e dal direttore dell’ufficio postale di Rossano centro, una pergamena celebrativa per il prezioso traguardo raggiunto.

Nel testo della pergamena, i sentiti auguri da parte dell’Azienda: “Alla nostra cliente Serafina Tagliaferri, la Direzione provinciale di Poste Italiane di Castrovillari e l’ufficio postale di Rossano centro, formulano i migliori Auguri per il raggiungimento di questi splendidi 100 anni. Corigliano-Rossano, 12 novembre 2024”.

Al termine della piccola ma intensa cerimonia alla quale hanno partecipato anche alcuni congiunti della festeggiata, la signora Serafina ha voluto ringraziare tutto il personale di Poste Italiane per la gradita sorpresa e per l’attenzione costante che riceve ogni qualvolta si reca in ufficio per ritirare la sua pensione.

Le parole della figlia

“Mamma Serafina – racconta la figlia Maria – ogni mese chiede che qualcuno la accompagni in posta, entra da sola e utilizzando la carta del libretto sul quale ha accreditato la pensione, fa le sue operazioni di prelievo”

Serafina è nata a Rossano il 12 novembre del 1924. Molto giovane è convolata a nozze con il marito Vincenzo, passato a miglior vita già 35 anni fa. “Un’infanzia trascorsa tra la passione per l’uncinetto – prosegue la figlia – ed il duro lavoro nelle campagne di Rossano, dove si dedicava con amore e passione, soprattutto alla raccolta delle olive, fonte di sostentamento per la nostra famiglia”.

Dal matrimonio con Vincenzo Palumbo, è nata qualche anno dopo Maria, l’unica figlia messa al mondo dalla coppia. Serafina ha voluto festeggiare questo giorno speciale anche con la presenza dei tre nipoti che, a loro volto con i rispettivi figli, hanno reso questo momento unico e indimenticabile.

