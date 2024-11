Tutti pazzi di Viktor Gyökeres, ma qualche anno fa poteva arrivare a Cosenza: la rivelazione

StrettoWeb

Ora non è più una sorpresa, ma una piacevole scoperta e, presto, una possibile conferma in qualche big d’Europa. Perché è proprio in Europa che sono tutti pazzi di Viktor Gyökeres, bomber svedese che ha già toccato 30 gol stagionali tra Nazionale e Sporting Lisbona.

Non tutti sanno che (anzi non lo sapeva probabilmente nessuno fino a qualche ora fa) Gyökeres qualche anno fa avrebbe potuto giocare in Italia, in Calabria, al Cosenza. A rivelarlo, a TeleRoma, l’ex ds rossoblu Stefano Trinchera: “sembrerà strano ma a Cosenza avevo avviato una trattativa con l’agente di Gyökeres, ora allo Sporting Lisbona, adesso esploso. Mi sfuggì perché all’epoca cambiò procuratore, poi è diventato un campione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.