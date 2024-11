Turismo delle radici: Messina Tourism Bureau alla Borsa Internazionale di Matera

StrettoWeb

Il Messina Tourism Bureau partecipa alla Borsa Internazionale di Matera, l’unico evento in Italia dedicato al turismo delle origini e rivolto agli operatori del settore interessati ad un movimento sempre più ampio di viaggiatori nel mondo. Puntando sulla potenzialità di questo settore il Consorzio ha creato importanti sinergie tra i paesi della provincia di Messina, istituendo la Rete Metropolitana dei Comuni per il turismo delle radici che vede insieme: Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Ficarra, Gallodoro, Graniti, Leni, Mistretta, Montagnareale, Oliveri, Piraino, San Marco d’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Tripi, Antillo, Basicò, Francavilla di Sicilia, Limina, Roccafiorita.

Saranno proprio i 18 Comuni della Rete creata da MTB i protagonisti dell’evento in Basilicata il 18 e 19 novembre, un’opportunità per avviare nuove collaborazioni e promuovere il turismo delle radici in un territorio che ha visto migliaia di famiglie lasciare la propria terra tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900.

La kermesse è un’occasione per illustrare le proposte di una provincia ricca di bellezze e di tradizioni, ma anche per far degustare prodotti enogastronomici e specialità tipiche. La presenza a Matera di tour operator provenienti dal Sud America, Canada, Australia, Usa, consentirà l’avvio di nuovi rapporti di collaborazione in un ambito che ha un potenziale di milioni di italo-discendenti in tutto il mondo, rappresentato dalle generazioni di figli e nipoti degli emigrati che vogliono riscoprire la cultura, i costumi, la storia della terra degli avi.

Nell’anno delle radici italiane nel mondo la Rete Metropolitana dei Comuni per il turismo delle origini ha realizzato una serie di iniziative, tra le quali la mostra itinerante “Sicilian Crossing- Migrazioni Siciliane in America e comunità derivate”, promossa con la Rete dei Musei Siciliani dell’emigrazione. In programma fino a fine anno altre tappe della mostra itinerante ed un convegno che si terrà all’Università di Messina il 3 dicembre sul turismo delle origini.

