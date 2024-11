USA, Trump vuole fermare Biden: è giallo sull’ok all’Ucraina per il lancio di missili contro la Russia

StrettoWeb

Probabilmente non siamo mai stati così vicini a una Terza Guerra Mondiale. Secondo il New York Times, Joe Biden ha autorizzato l’Ucraina a usare i missili a lungo raggio americani per colpire in Russia. Funzionari dell’amministrazione dicono che i missili probabilmente saranno utilizzati contro le truppe russe e nordcoreane in difesa delle forze ucraine nelle regione di Kursk.

Una decisione davvero particolare, in netta controtendenza rispetto alle posizioni mantenute fin ora dal presidente uscente Joe Biden, presa a 2 mesi dall’insediamento del neo eletto Donald Trump, apparentemente in risposta alla scelta della Russia di coinvolgere la Corea del Nord nel conflitto.

Trump ha promesso di revocare la decisione di Joe Biden, scelta che a suo dire farebbe “precipitare il mondo nella Terza Guerra Mondiale“. Una situazione senza precedenti negli USA, una scelta cruciale che divide presidente uscente e presidente neo-eletto e che, soprattutto, influisce sui rapporti politici già piuttosto delicati.

Robert Fico, presidente della Slovacchia è andato giù pesante sulla questione: “chi sostiene l’uso dei missili americani in Ucraina vuole una terza guerra mondiale. Biden odia Trump a tal punto che preferirebbe far precipitare l’intera Europa in una guerra mondiale solo per indebolire il piano di pace di Trump“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.