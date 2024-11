StrettoWeb

Dalle ore 16:35 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ascea e Pisciotta sulla linea Napoli-Reggio Calabria, per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

