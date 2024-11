Tremendo incidente a Roma, feriti 3 vigili urbani: alla guida un carabiniere positivo all’alcol test

StrettoWeb

Nella tarda serata di ieri, sulla via Tiburtina, all’altezza del Grande raccordo anulare, un’auto ha travolto e ferito gravemente tre vigili urbani che erano impegnati nei rilievi di un incidente. Alla guida del mezzo c’era carabiniere fuori servizio che è poi risultato positivo all’alcol test.

Il comandante generale della polizia municipale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, in una nota ha spiegato: “Sono ancora profondamente scosso per quanto accaduto ieri sera. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà agli agenti rimasti feriti e alle loro famiglie. In particolare il mio pensiero va all’agente, di soli 25 anni e da poco entrato a far parte del Corpo, che purtroppo versa tuttora in gravi condizioni. Come genitore, mi trovo a condividere questo momento con i familiari con grande apprensione e dolore“.

Nel corso della notte il comandante De Sclavis insieme con il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, hanno fatto visita all’ospedale San Camillo, dove è ricoverato il giovane agente, travolto insieme a due colleghe.

Vigili travolti, Azione: “servono azioni concrete per sicurezza”

“L’incidente avvenuto nelle ultime ore in via Tiburtina rappresenta un episodio assurdo e tragico, ancora una volta legato all’alta velocità e alla guida in stato di ebbrezza“. Così in una nota il consigliere regionale di Azione e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure Alessio D’Amato, e il consigliere dell’Assemblea Capitolina di Azione Flavia De Gregorio.

“Esprimiamo la nostra più sentita solidarietà, e quella di tutta la comunità di Azione, ai Vigili feriti – aggiunge – con un pensiero particolare al giovane di 25 anni e a tutto il corpo dei Vigili urbani di ROMA Capitale che, ogni giorno, mettono a rischio la propria vita per garantire la sicurezza della città. Questi eventi drammatici, purtroppo, evidenziano l’urgenza di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza stradale. Invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione del 17 novembre, ‘Stop al nuovo Codice della Strage’, organizzata per chiedere interventi immediati contro la nuova riforma che, soprattutto sull’alta velocità, va esattamente nella direzione opposta rispetto alla sicurezza stradale e alla riduzione degli incidenti”.

Vigili travolti, Rampelli (FdI): “profondo dolore per l’incidente”

“Ho appreso del terribile incidente di questa notte che ha causato il gravissimo ferimento di tre agenti, due donne e un ragazzo in servizio da appena due mesi e al quale i medici hanno dovuto amputare una gamba. Mi associo al dolore del comandante dei Vigili De Sclavis e del sindaco Gualtieri, profondamente scosso. Un abbraccio a tutti gli agenti e in particolare al ragazzo e alla sua famiglia per il dramma. L’episodio è reso ancor più tragico dal fatto che il conducente dell’auto fosse un carabiniere libero dal servizio e purtroppo in stato di ebrezza. Alcol e droga si confermano killer micidiali il cui contrasto non è mai abbastanza. Chi ha subito queste gravi lesioni riceva oltre alle cure il necessario sostegno in questo momento difficile e venga garantito il posto di lavoro al giovane ragazzo menomato nel folle urto. Si acceleri la riforma della polizia locale a tutela del ruolo dei Vigili urbani, agenti che costantemente in strada a qualunque ora verso cui si rende necessario il riconoscimento del lavoro che svolgono, come contenuto nella proposta di legge avanzata“. Lo dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

