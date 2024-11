Il Trapani scaccia i brutti pensieri e ritorna alla vittoria: 1-0 alla Cavese con un gol al 91′!

StrettoWeb

Allo scadere, all’ultima occasione utile, nel modo più bello e non solo per il risultato, ma anche per il contesto legato a un periodo un po’ così: il Trapani ringrazia Lescano e, con un gol al 91′, batte la Cavese per 1-0 e ritorna alla vittoria, scacciando brutti pensieri, settimane tese e nervose, rimonte subite nel finale e panchine traballanti.

E così, dopo due stop di fila e un solo punto nelle ultime tre, la vittoria torna a far sorridere la squadra di Aronica, dato vicino all’esonero in settimana. In attesa delle altre partite, torna a farsi interessante la classifica per i granata, che agganciano il Potenza al 6° posto con 21 punti. Il 3° posto occupato dal Monopoli è ora a -4. La partita è vivace, con buone occasioni da entrambe le parti e tanta intensità, ma il primo tempo si chiude a reti bianche. Nella ripresa ancora chance per i granata, che però la sbloccano solo al 91′, con Lescano bravo ad anticipare gli avversari e a metterla dentro.

Risultati Serie C girone C, 14ª giornata

Casertana-Monopoli 0-0

Trapani-Cavese 1-0

Latina-Sorrento (sabato 9 novembre ore 17.30)

Picerno-Benevento (sabato 9 novembre ore 17.30)

Potenza-Avellino (domenica 10 novembre ore 12.30)

Foggia-Juventus U23 (domenica 10 novembre ore 15.00)

Messina-Giugliano (domenica 10 novembre ore 17.30)

Crotone-Catania (domenica 10 novembre ore 19.30)

Taranto-Cerignola (lunedì 11 novembre ore 20.30)

Turris-Altamura (lunedì 11 novembre ore 20.30)

Classifica Serie C

Benevento 29

Cerignola 25

Monopoli 24

Giugliano 23

Avellino 22

Trapani 21

Potenza 21

Catania 20

Sorrento 20

Picerno 18

Cavese 17

Crotone 16

Altamura 15

Casertana 14

Turris 13

Latina 11

Foggia 10

ACR Messina 10

Juventus U23 7

Taranto 6 (-4)

