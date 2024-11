Trapani, poker da impazzire: i siciliani dominano il Latina e si rilanciano in zona Playoff | CLASSIFICA

StrettoWeb

Quattro gol, bel gioco e 3 punti importanti che scacciano i fantasmi di una piccola crisi di risultati che nelle ultime 5 gare aveva portato in dote appena 4 punti e 3 sconfitte. Il Trapani rialza la testa e lo fa con una vittoria netta, un 4-0 sul Latina che rende i siciliani il secondo miglior attacco della Serie B dopo il Benevento capolista vince 2-0 sul Taranto fanalino di coda.

La gara si sblocca al 20′ con Facundo Lescano che si ritrova un pallone in area piccola e da pochi metri non può sbagliare. Al 29′ il Trapani raddoppia: errore in uscita bassa del Latina, pallone intercettato da Bifulco al limite dell’area, dribbling sul portiere e palla in rete per il 2-0. Al 40′ la gara è già in ghiaccio con il 3-0 firmato da Lescano che con un preciso diagonale fulmina il portiere Zacchi.

Nella ripresa da segnalare il rosso diretto estratto ai danni di Mastroianni, reo di aver colpito con una gomitata in pieno volto (a suo dire involontaria) Malomo. All’86’ i ragazzi di Aronica firmano il poker con un gol bellissimo: Martina scappa a sinistra con un tunnel, entra in area e crossa forte in mezzo per Spini che deve solo appoggiare. Il Trapani vince 4-0 e sale all’ottavo posto, a 2 punti dalla seconda posizione in una classifica cortissima.

Classifica Serie C Girone C

Benevento 33 Audace Cerignola 26 Picerno 25 Potenza 25 Monopoli 25 Avellino 25 Catania 24 Trapani 24 Giugliano 23 Crotone 22 Sorrento 21 Cavese 20 Altamura 19 Casertana 15 Foggia 14 Latina 14 ACR Messina 13 Turris 10* Juventus U23 7* Taranto 3

Catania: -1

Turris: -5

Taranto: -10

* 1 gara da recuperare

(Casertana, Giugliano, Potenza, Monopoli, Crotone, Juventus U23, ACR Messina, Sorrento, Audace Cerignola, Cavese, Turris, Foggia: una gara da giocare nel 16° turno)

