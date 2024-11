Trapani, il PD organizza un incontro sul futuro del Sud | INFO

StrettoWeb

Il Partito Democratico organizza un incontro cruciale per il futuro del Mezzogiorno, sabato 7 dicembre alle ore 10:30 presso la sala meeting dell’hotel Crystal di Trapani. L’evento, dal titolo “Sud Protagonista: percorsi per la rinascita del Mezzogiorno”, metterà al centro del dibattito la necessità di un vero meridionalismo capace di valorizzare le risorse, il potenziale umano e produttivo del Sud Italia.

Interverranno: Astrid Di Pasquale segretaria Pd circolo di Trapani, Domenico Venuti segretario provinciale Pd, Saverio Piccione sindacalista, Gaspare Panfalone imprenditore, Dario Safina e Valentina Chinnici deputati regionali all’Assemblea siciliana, Marco Sarracino responsabile Pd nazionale per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano deputato nazionale ed ex Ministro per il Sud.

Un appello per un Sud forte per un’Italia più grande

L’incontro vuole ribadire l’urgenza di una nuova visione politica che affronti finalmente la questione meridionale, non più solo come una problematica da gestire, ma come un’opportunità per il rilancio economico e sociale di tutto il Paese. Il Mezzogiorno rappresenta una leva fondamentale per il futuro dell’Italia: un Sud più forte e sviluppato significa un’Italia più competitiva, giusta e unita.

La segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ha più volte sottolineato come la politica di coesione e la riduzione delle disuguaglianze territoriali siano pilastri imprescindibili per una visione progressista e moderna del Paese. Il Partito Democratico si impegna a rafforzare strumenti di sviluppo quali il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la politica di coesione europea, con particolare attenzione al Sud, promuovendo investimenti strategici nelle infrastrutture, nella digitalizzazione e nella transizione ecologica.

Ripartire dalla fiducia nel territorio

L’evento rappresenta anche un’occasione per ribadire che la questione meridionale non può essere affrontata senza una profonda attenzione alle dinamiche locali. Trasparenza, lotta alla criminalità e valorizzazione delle eccellenze territoriali sono sfide essenziali per liberare il Sud dalle logiche clientelari che troppo spesso ne hanno frenato lo sviluppo.

“Sud Protagonista” sarà un momento di confronto aperto per delineare i percorsi di rinascita di un territorio che merita di essere al centro della politica nazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.