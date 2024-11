Trapani Shark incontenibile: 95-85 a Napoli e terzo posto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Quinto successo stagionale per Trapani Shark nel campionato di Serie A. I siciliani danno seguito alla vittoria ottenuta contro Brescia vincendo fra le mura amiche del Pala Shark contro Napoli con il punteggio di 95-85. Grande prova di Robinson in doppia doppia con 14 punti e 10 rimbalzi, Petrucelli best scorer con 15 punti. A Napoli non bastano i 21 punti con 11 assist di Pangos.

Trapani sale al terzo posto alle spalle della Virtus Bologna sconfitta a Varese e dell’inarrestabile Trento che batte Trieste e fa 7 su 7 in stagione.

Risultati 7ª Giornata Serie A

Reggio Emilia-Tortona 86-82

Trento-Trieste 76-68

Olimpia Milano-Venezia 79-78

Treviso-Scafati 104-75

Cremona-Brescia 89-100

Trapani-Napoli 95-85

Varese-Virtus Bologna 104-95

Sassari-Pistoia 77-75

Classifica Serie A

Trento 14 Virtus Bologna 12 Trapani 10 Trieste 10 Olimpia Milano 10 Brescia 10 Reggio Emilia 8 Tortona 8 Venezia 6 Pistoia 6 Treviso 4 Scafati 4 Varese 4 Sassari 2 Cremona 2 Napoli 0

Programma 8ª Giornata Serie A

Scafati-Varese

Trieste-Trapani

Pistoia-Trento

Tortona-Brescia

Venezia-Reggio Emilia

Napoli-Treviso

Virtus Bologna-Sassari

Cremona-Olimpia Milano

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.