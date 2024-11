Tragico incidente a Pizzo, camper precipita da un ponte: un morto e un ferito

StrettoWeb

Un uomo di 65 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio in località Seggiola a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia. L’uomo si trovava alla guida di un camper quando è uscito fuori strada precipitando da un ponte ed è deceduto sul colpo invece la moglie di 61 anni, ha riportato ferite gravi ed è trasferita all’ospedale di Vibo.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il mezzo.

