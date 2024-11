Tragedia in Sicilia: perde il controllo dello scooter, morto un ragazzo di 18 anni

StrettoWeb

Tragedia a Siracusa. Un incidente mortale ha provocato il decesso di un ragazzo di 18 anni, che ha perso il controllo del suo scooter in zona Arenella. Il sinistro è avvenuto questa mattina, all’alba, e sul posto sono giunte le forze dell’ordine e il personale sanitario, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

