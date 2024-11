StrettoWeb

Incidente sul lavoro in Sicilia, ad Aci Platani (Acireale). Un operaio è morto sul colpo dopo essere caduto da un muretto (altezza di 4 metri) mentre stava lavorando in un cantiere di Via San Piero Patti. L’uomo aveva 40 anni.

