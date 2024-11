Torneo Guerin Subbuteo a Reggio Calabria, Romeo: “scelto il Rione Modena per rilanciare le periferie”

StrettoWeb

Ieri a Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione della quinta tappa del Guerin Subbuteo, torneo di calcio da tavolo che si svolgerà a Reggio Calabria il 23 e 24 novembre al Pala Mazzetto del rione Modena. L’incontro si è svolto nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” e ha visto la partecipazione dell’assessore Carmelo Romeo, di Antonino Criserà, presidente della Subbuteo Club Reggio Calabria, e di Piero Ielapi, presidente della Federazione Italiana Calcio da Tavolo (Fisct).

Il torneo vedrà la partecipazione di sedici squadre e oltre settanta giocatori, che animeranno le competizioni in riva allo Stretto. “Insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà – ha spiegato Romeo – sin dal primo incontro con i presidenti Ielapi e Criserà, abbiamo sposato l’idea di portare a Reggio Calabria la quinta tappa del Guerin Subbuteo. È un evento che, come ci hanno raccontato i due presidenti, è molto amato dai ragazzi. Mi ha sorpreso scoprire che il Subbuteo, che nella nostra immagine è associato a qualcosa di vintage, ha ancora tanta passione tra le nuove generazioni, come dimostrano le categorie under che parteciperanno al torneo”.

“Come Amministrazione, abbiamo voluto appoggiare questa iniziativa e ringraziamo la Città metropolitana che ci ha permesso di ospitarla al Pala Mazzetto. Abbiamo scelto il Rione Modena anche per contribuire alla rigenerazione sociale delle periferie e spostare gli eventi lontano dal centro. Siamo felici di ospitare atleti da tutta Italia e speriamo che l’occasione permetta loro di scoprire la bellezza della nostra città oltre l’aspetto sportivo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.