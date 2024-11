Tonno Callipo batte Catania, mister Boschini: “reazione di carattere, non era facile”

StrettoWeb

Prova di forza della Tonno Callipo che sbanca Catania per 3-1 e vola in vetta solitaria con 12 punti, superando proprio il Cus che ha tentato una timida riscossa vincendo il terzo set, ma che si è dovuto arrendere allo strapotere di Denise Vinci e compagne.

A fine gara soddisfatto coach Boschini che spiega: “gara complicata e lo sapevamo: abbiamo incontrato una squadra forte che difende tantissimo. Quindi una gara in cui dovevamo mentalmente resistere, essere pazienti, sfruttando tutte le occasioni che ci venivano concesse. Così è stato, tranne che un po’ nel terzo set, in cui ci siamo un po’ disuniti, con poca qualità sui tocchi. Loro hanno avuto un break decisivo ma ciò nonostante stavamo rientrando e però quel break è stato sufficiente per potersi aggiudicare il set“.

Quindi Boschini sottolinea il carattere delle sue ragazze: “la loro reazione è stata veramente da squadra tosta, che non molla di un centimetro in campo seppur con i suoi alti e bassi, ma che ha saputo reagire ad una settimana molto difficile, visto l’infortunio di Geraldina che ha pesato tanto. Ma – sottolinea Boschini – devo anche fare i complimenti ad Elisa Darretta che è entrata con personalità, carattere e carisma che già la contraddistinguevano l’anno scorso. E però quest’anno doveva dimostrarlo ancora e quale miglior partita di questa dove anche lei, coi suoi alti e bassi all’interno di una partita, ha dimostrato di saper reggere questo livello e questo confronto. Noi lo sapevamo, perché questo campionato Elisa l’aveva già fatto, quindi sono molto contento della sua prestazione perché non era affatto facile, soprattutto mentalmente più che tecnicamente, prendere il posto in campo di Geraldina. Non era per nulla scontato e semplice invece l’ha fatto nel migliore dei modi alla grande“.

Il tecnico giallorosso si sofferma quindi sulla valenza di questa vittoria: “si tratta di tre punti veramente importanti, soprattutto in un scontro diretto ci fanno molto comodo per il prosieguo del torneo. Complimenti alle ragazze che hanno eseguito quello che ci siamo detti in settimana e mostrando attenzione durante i video. E si è visto nei primi due set ma anche nel quarto, quando abbiamo ricominciato a fare bene le nostre cose, mostrando una netta superiorità. Sono molto contento della prestazione, delle risposte date in campo e dell’unione che si sta formando in questa squadra“.

Boschini plaude alle avversarie ma anche ai propri tifosi: “complimenti a Catania perché è una squadra organizzata ottimamente, allenata molto bene e faccio i complimenti alla collega, però noi adesso dobbiamo concentrarci su quelli che sono i nostri impegni, per ritornare sabato al PalaValentia carichi per un’altra sfida di campionato. Ringrazio poi i tifosi giallorossi che sono venuti in trasferta, che si fanno sentire anche quando siamo in casa, quindi sono molto contento di questo entusiasmo e spero che riusciremo ad incrementarlo. Quindi bene così, andiamo avanti testa bassa, continuando a lavorare e lavorare ancora. Poi – conclude Boschini – vedremo nelle prossime giornate di campionato quello che succederà“.

Tabellino Cus Catania-Tonno Callipo VV 1-3 (14-25, 19-25, 25-22, 12-25)

CATANIA: Nicolosi 4, Riferi 14, Musumeci 12, Bontorno 14, Marino 7, Asero (L), Ferlito, Ciccia. Ne: Caruso, Privitera, Lo Piccolo. All. Luana Rizzo

TONNO CALLIPO: Curti 1, Bellanca 11, Macedo7, Rizzo 17, D.Vinci 12, Cammisa 19, Darretta (L), Milazzo. Ne: M.Vinci, Salimbeni, Otta, Rustani. All. Boschini

Arbitri: Mezzanotte e Di Nino.

Note: durata set 21’, 25’, 27’, 19’. Catania: ace 3, bs 7, muri 0, errori 30; Vibo: ace 8, bs 5, muri 17, errori 19.

