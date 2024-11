Tassa di soggiorno, alta l’evasione a Messina: discussione in commissione con l’assessore Cicala

StrettoWeb

L’assessore ai Tributi del comune di Messina, Roberto Cicala con l’assessore al Turismo, Enzo Caruso, ha fatto il punto in commissione sulla questione della tassa di soggiorno e sull’alta evasione. “Negli ultimi tempi ci sta frenando – ha rimarcato Cicala – la politica degli operatori turistici di utilizzare le app per gestire aperture e chiusure degli alloggi in maniera autonoma e dunque rendono più complicati gli accertamenti, il turista trova la stanza pronta senza neppure incontrarsi con il proprietario”.

Cicala ha proposto ai consiglieri della commissione Regolamento presieduta da Emilia Rotondo le modifiche alle attuali norme sull’imposta di soggiorno

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.