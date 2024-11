Taormina, presentato il nuovo Piano Parcheggi da 5.000 posti

StrettoWeb

“In aula consiliare oggi un momento di confronto con il consiglio comunale per parlare del Piano Parcheggi di 5.000 posti”. Questo piano, frutto di un lavoro approfondito e condiviso, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità e accessibilità che da anni caratterizzano il nostro territorio”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Cosa prevede il piano? Individuazione di 21 siti strategici, distribuiti in tutta la città, con soluzioni innovative e sostenibili. Tra i principali, segnalo: Multipiano presso il Terminal Bus, parcheggi interrati in aree come Chianchitta, soluzioni a raso per zone come il Piano Porto e Villagonia”, rimarca De Luca.

“L’obiettivo è decongestionare il centro storico, rendendolo sempre più vivibile per residenti e turisti, e facilitare l’accesso alle zone più frequentate. Questo piano non è solo una risposta alle necessità attuali, ma rappresenta una visione strategica a lungo termine. I suoi benefici si vedranno negli anni, con un miglioramento della qualità della vita, una riduzione del traffico e un impatto positivo sul turismo. Siamo consapevoli che ogni grande progetto richiede il contributo di tutti. È per questo che abbiamo voluto un momento di confronto per condividere suggerimenti, osservazioni e idee per fare in modo che questa iniziativa risponda davvero alle esigenze della nostra comunità”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.