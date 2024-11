Taormina, al via i lavori di riqualificazione urbana a Bruderi

StrettoWeb

“Stamane abbiamo fatto un sopralluogo a Bruderi, dove ieri sono stati consegnati i lavori dell’intervento di riqualificazione e miglioramento del decoro urbano per un importo complessivo di € 795.000,00, di cui 432.139,14 per importo lavori soggetti a ribasso d’asta, € 27.212,58 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta, € 25.996,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 309.651,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione”, è quanto ha affermato il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

Si tratta di interventi che rientrano all’interno del più ampio Programma di Rigenerazione Urbana, che vede la città di Taormina comune capofila. Il progetto prevede interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità, con l’installazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione, la bitumazione di gran parte delle strade esistenti e la realizzazione ex novo di marciapiedi. Inoltre, saranno posizionati guardrail e si procederà alla manutenzione e al ripristino delle caditoie.

