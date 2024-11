Taormina, installato l’Albero di Natale

StrettoWeb

“Work in progress per il nostro Natale a Taormina! Questa mattina, insieme all’Assessore Alessandra Cullurà, ho avuto modo di verificare come procedono i lavori di addobbo del nostro albero di Natale, un prezioso dono del Sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Vi aspettiamo sabato 7 dicembre alle ore 19.30 in Piazza IX Aprile per la cerimonia di accensione dell’albero di Natale, un momento simbolico che darà ufficialmente il via alle festività natalizie. Sarà con noi anche il Sindaco di Asiago per celebrare insieme questa iniziativa, simbolo di collaborazione e amicizia tra le nostre comunità. Taormina si veste di magia e luci per un Natale che promette emozioni e tradizione”, conclude De Luca.

