Taormina: giovane con cocaina a crack, arrestato

Nel corso di specifici servizi antidroga predisposti a Taormina dal Questore Annino Gargano, agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un ventottenne colto nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, in particolare, era stato sottoposto a controllo dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Taormina nei pressi di uno dei principali luoghi della movida notturna di Giardini Naxos.

A seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e di una dose di crack, verosimilmente pronte ad essere smerciate. Alla perquisizione personale è seguita quella domiciliare, che ha portato al sequestro di ulteriori 10,5 grammi di cocaina e di altra modica quantità di crack. Rinvenuti altresì un bilancino di precisione e materiale generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi, nonché la somma di 2.490 euro, verosimile provento di spaccio e pertanto sottoposta a sequestro.

A seguito dell’udienza che ha convalidato l’arresto in flagranza di reato, il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.

