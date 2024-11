Taormina, celebrato il Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate

StrettoWeb

“Il 4 novembre è una giornata di riflessione e di memoria per tutta la comunità. Celebrare questa ricorrenza significa onorare chi ha dato tutto per il nostro Paese e per la libertà di cui oggi godiamo. Davanti al Monumento ai Caduti, insieme alle associazioni combattentistiche, alle scuole e a tanti cittadini, abbiamo deposto una corona d’alloro come segno di rispetto e riconoscenza”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Un gesto semplice, ma dal profondo significato, per ricordare non solo chi ci ha preceduto, ma anche il valore delle nostre Forze Armate, che continuano ogni giorno a servire il Paese con impegno e dedizione. Un sentito ringraziamento a tutti i presenti: è nella memoria condivisa che troviamo le radici della nostra identità e della nostra forza come comunità“, conclude De Luca.

