Sud chiama Nord: debiti per 500 mila euro, Cateno De Luca chiede aiuto ai sostenitori

“Aiutateci a risanare il bilancio di Sud chiama Nord”, è il grido di allarme del leader Cateno De Luca. “Entro il 30 dicembre è necessario raccogliere almeno 500 mila euro per completare il pagamento delle spese delle elezioni europee e far fronte al mancato incasso delle quote dei soci ambasciatori che hanno abbandonato Sud chiama Nord”, rimarca De Luca.

“Venerdì 13 dicembre alle ore 19:00 abbiamo organizzato un evento riservato a coloro che amano Sud chiama Nord e Cateno De Luca ed hanno la possibilità di sostenerci con un consistente contributo economico. Sul sito di Sud chiama Nord troverete il materiale informativo e le schede di prenotazione da inviare entro il 5 dicembre”, conclude De Luca.

