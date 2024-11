Strage di Nassiriya, 21 anni fa l’attacco terroristico alla base italiana Maestrale

StrettoWeb

21 anni fa, a Nassiriya, in Iraq, si consumava una delle più brutte pagine della storia italiana. Il 12 Novembre 2003, Carabinieri e militari dell’Esercito di stanza alla base “Maestrale” avevano iniziato con le consuete attività di un’ordinaria giornata in missione in Iraq. Erano le 10:40 ora locale, in Italia le 8:40 quando un camion cisterna pieno di esplosivo guidato da due kamikaze, saltò in aria davanti alla base militare italiana. Il bilancio fu devastante: 28 morti, di cui 19 italiani, e ben 58 feriti. Una strage.

Secondo le inchieste avviate in seguito il camion cisterna conteneva tra i 150 e i 300 kg di tritolo mescolato a liquido infiammabile.

I nomi dei deceduti

Marco Beci , cooperatore internazionale

, cooperatore internazionale Stefano Rolla , regista

, regista Massimiliano Bruno , maresciallo aiutante, Medaglia d’Oro di Benemerito della cultura e dell’arte

, maresciallo aiutante, Medaglia d’Oro di Benemerito della cultura e dell’arte Giovanni Cavallaro , sottotenente

, sottotenente Giuseppe Coletta , brigadiere

, brigadiere Andrea Filippa , appuntato

, appuntato Enzo Fregosi , maresciallo luogotenente

, maresciallo luogotenente Daniele Ghione , maresciallo capo

, maresciallo capo Horacio Majorana , appuntato

, appuntato Ivan Ghitti , brigadiere

, brigadiere Domenico Intravaia , vice brigadiere

, vice brigadiere Filippo Merlino , sottotenente

, sottotenente Alfio Ragazzi , maresciallo aiutante, Medaglia d’Oro di Benemerito della cultura e dell’arte

, maresciallo aiutante, Medaglia d’Oro di Benemerito della cultura e dell’arte Alfonso Trincone , Maresciallo aiutante

, Maresciallo aiutante Massimo Ficuciello , capitano

, capitano Silvio Olla , maresciallo capo

, maresciallo capo Alessandro Carrisi , primo caporal maggiore

, primo caporal maggiore Emanuele Ferraro , caporal maggiore capo scelto

, caporal maggiore capo scelto Pietro Petrucci, caporal maggiore

