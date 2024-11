Stadi italiani, serve il cambio di passo: pronto il DDL di Forza Italia. M. Occhiuto: “su Cosenza e Catanzaro…”

StrettoWeb

“Con il disegno di legge che Forza Italia presenterà in Senato nei prossimi giorni ci aspettiamo un salto di qualità sulla costruzione e ristrutturazione degli impianti calcistici italiani. Una proposta che porterà vantaggi soprattutto al Sud Italia, dove la maggior parte degli impianti realizzati più di sessant’anni fa si trova oggi all’interno dei nuovi perimetri urbani. Grazie alla nostra proposta potremo finalmente rigenerare parti importanti delle nostre città”.

Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, componente del Comitato ristretto sulla riforma del calcio, in merito alla presentazione delle proposte di Forza Italia per migliorare e accelerare la costruzione e la ristrutturazione degli impianti calcistici in Italia.

“Per questo auspico che siano ripresi anche i progetti di realizzazione degli stadi di Cosenza, di cui il progetto era già stato aggiudicato durante il mio mandato da sindaco, e di Catanzaro. Vogliamo dotare le nostre città di impianti sportivi all’avanguardia, che possano diventare luoghi multifunzionali di aggregazione anche dal punto di vista sociale e culturale”.

