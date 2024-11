A Soverato il grande evento dedicato a Natuzza Evolo

StrettoWeb

“Noi con Natuzza” , evento di grande importanza culturale-religioso , per conoscere ancora meglio la mistica di Paravati, balzate alle cronache per diverse dimostrazioni ‘sovrannaturali’ che le hanno consentito di essere parte del processo di beatificazione in corso in Vaticano. La conferenza è in programma per martedì 12 novembre, dalle ore 11, nel cortile dell’oratorio della chiesa parrocchiale di Soverato: organizzato dalla Pro Loco di Soverato, il dibattito coinciderà anche con la prima uscita pubblica di Don Mimmo Battaglia, sacerdote originario di Satriano e nominato da pochissimo Cardinale (Papa Francesco lo nominerà ufficialmente nel Concistoro del prossimo 7 dicembre).

Interverranno anche Il prof. Ciro Di Nunzio, Ricercatore e Docente di genetica Forense, l’Arcivescovo della città di Catanzaro Mons. Claudio Maniago, Il Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Mons. Attilio Nostro, moderatore del dibattito sarà il giornalista Domenico Gareri. Si parlerà di teologia e verranno proiettate alcune immagini riguardanti i prodigi di Natuzza Evolo e diverse testimonianze che analizzeranno il rapporto tra la mistica e la Madonna, gli Angeli ed i defunti. L’evento è atteso , ma soprattutto molto interessante.

