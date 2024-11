Sorrento-Domotek Volley, Polimeni: “loro fortissimi ma vogliamo fare bene”

StrettoWeb

Alla vigilia della trasferta sul campo della Romeo Sorrento, capolista del campionato, mister Polimeni si presenta con la sua squadra carica e motivata, specialmente dopo la bella vittoria ottenuta contro Napoli. “C’è tanto entusiasmo nell’incontrare una squadra forte come la Romeo Sorrento – esordisce il tecnico – una formazione che ha già dimostrato nelle prime giornate di avere un ottimo equilibrio“.

Polimeni non ha dubbi sulla forza degli avversari: “meritano la posizione in classifica che occupano. Sono una squadra completa, con rotazioni efficaci e un gioco ben organizzato. Credo che saranno tra le protagoniste del campionato fino alla fine“.

Il mister non si nasconde e riconosce il valore dell’avversario e lancia la sfida: “sono bravi sul cambio palla, pericolosi in break e con individualità importanti in attacco. Hanno giocatori di categoria superiore, quindi siamo coscienti di affrontare una squadra fortissima e questo ci stimola a dare il massimo“.

Il mister degli amaranto ha fiducia anche nei suoi ragazzi: “la forza della nostra squadra è quella di avere ampi margini di miglioramento. Sono ragazzi che non si accontentano mai e vogliono dimostrare il loro valore. In ogni allenamento si mettono in evidenza e questo ci permette di avere tutti gli effettivi pronti e coinvolti“.

La partita contro la Romeo Sorrento si preannuncia quindi come una sfida avvincente tra due squadre che puntano in alto. L’entusiasmo di Mister Polimeni, anima del progetto Domotek e la voglia di crescere dei suoi ragazzi saranno armi importanti per provare a espugnare il campo della capolista.

